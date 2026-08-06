Domuz sanıp babasının ölümüne neden oldu

Aydın 'ın Bozdoğan ilçesinde iddiaya göre Kazım Dirik, kendisine ait incir bahçesinde oğlu Cihan D. ile birlikte yaban domuzlarına karşı nöbet tutmaya başladı. Baba Dirik, bir süre sonra tuvalete gitmek üzere bulunduğu yerden ayrıldı

DOMUZ SANIP ATEŞ ETTİ

Dirik'in bahçeye geri döndüğü sırada karanlığın da etkisiyle hareket eden gölgeyi domuz zanneden oğlu, sesin geldiği yöne doğru av tüfeğiyle ateş etti. Saçmalar kazara baba Dirik'e isabet ederken, silah sesini duyan çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Dirik'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansa aldı.



Bozdoğan Rasim Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dirik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cihan D., jandarma ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı