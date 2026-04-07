Eski başkandan belediyenin iş yerine silahlı saldırı
07.04.2026 10:31
Son Güncelleme: 07.04.2026 10:32
Yöresel ürünlerin satıldığı iş yerinin camlarında çok sayıda kurşun izi olduğu görüldü.
Aydın'ın Germencik ilçesinin eski belediye başkanı Fuat Öndeş, belediyeye ait bir iş yerini kurşunladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Germencik Belediyesi'ne ait yöresel ürünlerinin satıldığı Park Mahallesi'ndeki dükkana tabancayla ateş edildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
ESKİ BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI
Ekipler, camlara isabet eden çok sayıda kurşun izi tespit etti.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen, eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'i gözaltına aldı.
