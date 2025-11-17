Evde çıkan yangında genç kız öldü

Şirinevler Mahallesi 865 Sokak'ta bir apartmanın ikinci katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, evin kilitli kapısını kırarak içeri girdi. Yangın sırasında evde bulunan Makbule İlhan, ekiplerce ağır yaralı olarak çıkarıldı.

Eve gelen baba Ferman İlhan ve iki yakını, Makbule İlhan'ı kurtarmaya çalışırken dumandan etkilendi. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.