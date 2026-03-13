Evinde kurduğu kenevir düzeneği, operasyonda ele geçirildi
13.03.2026 10:22
özel düzenekle kenevir yetiştiren bir şüpheli, jandarma narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı.
Aydın'da evinin içerisine kurduğu özel düzenekle kenevir yetiştiren bir şüpheli, jandarma narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı.
Aydın İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Buharkent İlçe Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Çalışmalar neticesinde S.G. isimli şüphelinin evinde yapılan aramada, özel olarak düzenek içerisinde 8 kök kenevir bitkisi, 1 adet 2x1.80 metre iklimlendirme çadırı, 2 adet LED aydınlatma, 1 adet 4'lü priz, 4 adet uzatmalı ampul, 2 adet pH ölçme cihazı, 1 adet termometreye el konuldu.
Aramanın ardından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
