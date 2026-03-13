Evinde kurduğu kenevir düzeneği, operasyonda ele geçirildi

Aydın'da evinin içerisine kurduğu özel düzenekle kenevir yetiştiren bir şüpheli, jandarma narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Çalışmalar neticesinde S.G. isimli şüphelinin evinde yapılan aramada, özel olarak düzenek içerisinde 8 kök kenevir bitkisi, 1 adet 2x1.80 metre iklimlendirme çadırı, 2 adet LED aydınlatma, 1 adet 4'lü priz, 4 adet uzatmalı ampul, 2 adet pH ölçme cihazı, 1 adet termometreye el konuldu.

