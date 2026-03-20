Fırında silahlı saldırı. Eski Aydınspor başkanı ve kardeşi öldürüldü
20.03.2026 18:20
Son Güncelleme: 20.03.2026 18:22
Eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili bir şüpheli yakalandı.
Aydın'da Girne Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı'ndaki bir fırında, eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer'e tabancayla ateş edildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Özlüer kardeşlerin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
Polis, olay yerinden kaçtığı belirlenen şüpheli U.K'yi, Aydın-İzmir otoyolu Aydın gişeleri mevkisinde yakaladı.
Gözaltına alınan U.K, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
YASAL UYARI
AYDIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AYDIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.