Fırında silahlı saldırı. Eski Aydınspor başkanı ve kardeşi öldürüldü

Eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili bir şüpheli yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın 'da Girne Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı'ndaki bir fırında, eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer'e tabancayla ateş edildi.

