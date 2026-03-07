Fuhuşa teşvik suçundan aranan hükümlü yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, fuhuşa teşvik suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar sonucunda "Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek" suçundan 11 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan D.Ö.'nün Nazilli'de bir müstakil evde saklandığı tespit edildi.

Gerekli tedbirlerin alınmasıyla gerçekleştirilen çalışmada, D.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Hükümlü işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.