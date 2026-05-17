Geri manevra yapan aracın çarptığı müdür ağır yaralandı
17.05.2026 16:29
Yenipazar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Dursun Durmaz
Aydın'da meydana gelen trafik kazasında Yenipazar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Dursun Durmaz ağır yaralandı.
Kaza, Hükümet Mahallesi Irmak Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.K.D. yönetimindeki hafif ticari araç, geri manevra yaptığı sırada Yenipazar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Dursun Durmaz'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Durmaz'ın kulağından kan geldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi Yenipazar İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan Durmaz, daha sonra Aydın Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Dursun Durmaz'ın entübe edildiği öğrenildi. Kazaya karışan araç sürücüsü M.K.D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
YASAL UYARI
AYDIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AYDIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.