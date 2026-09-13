Haber alınamayan genç kadın evde ölü bulundu

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Malta'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemede Malta'nın vücudunda kesici alet ya da silahla yaralanma izine rastlanmadı.

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