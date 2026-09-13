Haber alınamayan genç kadın evde ölü bulundu
13.09.2026 13:14
Köprülü-Veysipaşa Mahallesi'nde yaşayan Yaren Malta'dan (29) haber alamayan kız kardeşi eve geldi.
Malta'yı odasında yerde hareketsiz halde bulan kız kardeşi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Malta'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemede Malta'nın vücudunda kesici alet ya da silahla yaralanma izine rastlanmadı.
Kız kardeşiyle yaşayan Malta'nın cansız bedeni, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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