Israrla takip etti yeni trafik cezasıyla tanıştı: 240 bin TL para cezası ödeyecek
06.03.2026 12:46
Bir sürücü, kendisine el-kol işareti yapıldığını iddia ederek araçtan inerek kamyonete saldırdı.
Aydın'da başka bir aracı takip eden sürücü, sivil trafik ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı. Sürücüye toplam 240 bin TL idari para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Efeler ilçesinde bir sürücü, kendisine el-kol işareti yapıldığını iddia ederek araçtan inerek kamyonete saldırdı. Görüntü kayıtlarına göre olay, ara sokakta bekleyen kamyonetin arkasında duran otomobilin sürücüsü, kamyonet sürücüsünün kendisine el kol hareketi yaptığını iddia ederek öfkeyle kamyonete doğru gitti ve cama vurmaya başladı.
Sivil trafik ekipleri, kimliğini tespit ettikleri E.S.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Kamyonetin kapısını tekmeleyerek araçtaki sürücünün kapıyı açmasını isteyen kişi, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sakinleştirilmeye çalıştı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sivil trafik ekipleri, kimliğini tespit ettikleri E.S.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde sürücünün ehliyetsiz araç kullandığı ve trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip ettiği tespit edildi.
Polis ekipleri sürücüye toplam 240 bin TL idari para cezası uygulandı.
YASAL UYARI
AYDIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AYDIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.