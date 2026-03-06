Israrla takip etti yeni trafik cezasıyla tanıştı: 240 bin TL para cezası ödeyecek

Alınan bilgiye göre, Efeler ilçesinde bir sürücü, kendisine el-kol işareti yapıldığını iddia ederek araçtan inerek kamyonete saldırdı. Görüntü kayıtlarına göre olay, ara sokakta bekleyen kamyonetin arkasında duran otomobilin sürücüsü, kamyonet sürücüsünün kendisine el kol hareketi yaptığını iddia ederek öfkeyle kamyonete doğru gitti ve cama vurmaya başladı.