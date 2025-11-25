Jeotermal tesisin sıcak su boru hattı patladı

25.11.2025 11:52

Anadolu Ajansı

AA

Aydın'ın Germencik ilçesinde termal tesisine ait sıcak su boru hattında patlama meydana geldi.

Jeotermal tesisten Bozköy mevkisindeki termal otele giden sıcak su boru hattı patladı.

 

Haber verilmesiyle bölgeye jandarma, Germencik Belediyesi ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

 

Sular nedeniyle Bozköy Mahallesi'ne çıkan yol ulaşıma kapatıldı. Sıcak su vanasının kapatılmasının ardından ekipler yolda çalışma başlattı.

