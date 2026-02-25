Ramazan imsakiyesi banner
Karın ağrısıyla hastaneye gitti. Sinem'den acı haber
IHA

Taç’ın geçen mayıs ayında evlendiği öğrenildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Sinem Taç, karın ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede apandisitinin patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Gökkiriş Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Sinem Taç'tan acı haber geldi.

 

Taç, üç gün önce şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadının yapılan kontrollerinde apandisitinin patladığı tespit edilerek acil olarak tedavi altına alındı.

 

Durumu ağırlaşan Taç, yoğun bakımda doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

 

