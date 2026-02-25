Karın ağrısıyla hastaneye gitti. Sinem'den acı haber

Taç, üç gün önce şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadının yapılan kontrollerinde apandisitinin patladığı tespit edilerek acil olarak tedavi altına alındı.

