Kavgayı ayırmak isterken bacağından vuruldu

Aydın Haberleri - İHA, Olay, Camiatik Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, M.K. ile R.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Bir kişi silahını çıkartarak tartıştığı kişiyi vurmak istedi.



Bu sırada cadde üzerinde bulunan O.İ., iddiaya göre kavgayı ayırmak isteyerek silahın üzerine atladı. Boğuşma sırasında rastgele çok sayıda mermi sıkıldı. Sıkılan mermilerden bir tanesi O.İ.’nin bacağına isabet etti.



Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.



Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken yaralı kişinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

