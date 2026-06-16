Kayıp olarak aranıyordu, hayatını kaybettiği ortaya çıktı
16.06.2026 08:56
Yaşlı adamın hafif ticari aracıyla henüz bilinmeyen sebeple yoldan çıktığı ve tarlaya uçtuğu tespit edildi.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bir süredir haber alınamayan 61 yaşındaki Durmuş Koşar'ın trafik kazasında ağır yaralandığı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde oturan Durmuş Koşar, Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde bulunan akrabalarını ziyaret etmek için yola çıktı. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı.
61 yaşındaki adamın yakınları bir süre sonra Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.
Yapılan çalışmalar sonrası Koşar'ın Bozdoğan’ın Yaka Mahallesinde trafik kazasına karıştığı anlaşıldı. Yaşlı adam hafif ticari aracıyla henüz bilinmeyen sebeple yoldan çıkmış ve tarlaya uçmuş.
Bozdoğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koşar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
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