Kayıp olarak aranıyordu, hayatını kaybettiği ortaya çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde oturan Durmuş Koşar, Aydın ’ın Bozdoğan ilçesinde bulunan akrabalarını ziyaret etmek için yola çıktı. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı.

61 yaşındaki adamın yakınları bir süre sonra Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne kayıp başvurusunda bulundu.

Yapılan çalışmalar sonrası Koşar'ın Bozdoğan’ın Yaka Mahallesinde trafik kazasına karıştığı anlaşıldı. Yaşlı adam hafif ticari aracıyla henüz bilinmeyen sebeple yoldan çıkmış ve tarlaya uçmuş.

Bozdoğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koşar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.