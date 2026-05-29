Kruvaziyer gemisiyle gelmişti. Çinli turist ölümden döndü
29.05.2026 12:46
Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan turistin tedavisi sürüyor.
Aydın'ın Kuşadası ilçesine kruvaziyer gemiyle gelen ve denizde boğulma tehlikesi geçiren 70 yaşındaki Çinli turist, hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize giren 70 yaşındaki Çinli turist boğulma tehlikesi geçirdi.
Sabah saatlerinde kruvaziyer gemisiyle Kuşadası Limanı'na yanaşan ve ailesiyle birlikte ilçeye gelen Gong Wu (70), öğle saatlerinde Kadınlar Denizi Plajı'nda denize girdi.
Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan yaşlı turisti fark eden plajda görevli cankurtaranlar hızla müdahale etti. Cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan Gong Wu’ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Baygın halde olduğu öğrenilen Çinli turist, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gong Wu’nun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
