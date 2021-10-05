Kuaför ortaklar arasında kavga: 2 yaralı

Aydın Haberleri DHA 05.10.2021 - 09:59
Aydın Haberleri - DHA,
Kuşadası'nda kuaför dükkanı işleten ortaklar A.T. ile B.K. ve M.K., dün, saat 17.00 sıralarında, Atatürk Bulvarı’ndaki bir kafeteryada buluştu.
Kafeteryaya A.T 'nin arkadaşları O.Ç., B.C. ve M.I. da geldi. Bir süre sonra ortaklar arasında para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında A.T. belinden çıkardığı tabancayı yanında oturan ortakları B.K. ile M.K.'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacaklarından yaralanan B.K. ile M.K. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan A.T. ile arkadaşlarının içinde bulunduğu otomobil, Kuşadası- Söke karayolunda önlem alan polis ekipleri tarafından durduruldu. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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