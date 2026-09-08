Kürek sörfü yaparken akıntıya kapılan 2 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı
08.09.2026 09:32
Denizde mahsur kalan 2 kişi Sahil Güvenlik botuyla kurtarıldı
Aydın’ın Söke ilçesi açıklarında kıyıdan uzaklaşarak denizde mahsur kalan 2 kişi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botuyla güvenli alana çıkarıldı.
Olay, Doğanbey Mahallesi açıklarında meydana geldi. Denize kürek sörfü yapmak için açılan 2 kişi, bir süre sonra kontrolü kaybederek kıyıdan uzaklaşmaya başladı.
Yardım çağrısı ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı KB-72 botu sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, denizde mahsur kalan 2 kişiyi bota aldı.
Güzelçamlı Balıkçı Barınağı’na getirilen 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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