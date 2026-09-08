Kürek sörfü yaparken akıntıya kapılan 2 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

Olay, Doğanbey Mahallesi açıklarında meydana geldi. Denize kürek sörfü yapmak için açılan 2 kişi, bir süre sonra kontrolü kaybederek kıyıdan uzaklaşmaya başladı.

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