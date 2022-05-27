Kuşadası açıklarında 20 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Haberler - Aydın Haberleri Anadolu Ajansı 27.05.2022 - 16:59
Aydın Haberleri - Anadolu Ajansı, Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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