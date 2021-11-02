Kuşadası'nda 99 düzensiz göçmen kurtarıldı

Haberler - Aydın Haberleri Anadolu Ajansı 02.11.2021 - 12:45
Aydın Haberleri - Anadolu Ajansı, Kuşadası açıklarında 4 can salı içerisinde düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına bırakılan 82 kişiyi kurtardı.
Aynı noktada bir lastik botun da sürüklendiği bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler, 17 yabancı uyrukluyu karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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