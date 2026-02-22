Kuşadası'nda uçurumdan düşen bir kişi hayatını kaybetti
22.02.2026 21:52
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uçurumdan düştüğü belirlenen bir kişi hayatını kaybetti.
Davutlar Mahallesi Nallıca mevkiinde, Manastır yolunda birinin uçurumda hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, vatandaşın bulunduğu yere ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde isminin Mehmet Çiftçi olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Ekiplerce bulunduğu yerden çıkartılan Çiftçi'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Çiftçi'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
