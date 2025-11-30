Memecik zeytininde ilk sıkım yapıldı

Kuşadası'nda zeytin hasadı, yağmurların toprağı ıslatmasının ardından başladı.

Zeytinyağı fabrikaları da yağ üretimine geçti. Kirazlı Mahallesi'ndeki bir zeytinyağı üretim tesisinde sezonun ilk zeytinleri işlendi. Üreticiler, sabah saatlerinde bahçelerinden çırparak topladıkları memecik cinsi zeytinleri traktör ve kamyonetlerle tesise getirdi.

Tesise getirilen zeytinler önce yıkandı, ardından kırma ve ezme işlemine tabi tutuldu. İşlemin ardından elde edilen zeytin hamuru, yağ ve posasının ayrışması için yaklaşık bir ya da 1,5 saat dinlendirildi. Daha sonra santrifüj sistemine aktarılan hamur, sıcak veya soğuk suyla yıkanıp filtrelendi.

Elde edilen yağ, natürel haliyle bidonlara dolduruldu.

13 TON YAĞLIK ZEYTİN

Bu yıl ilçedeki 26 bin dekarlık alandan 13 bin ton yağlık zeytin elde edilmesinin beklendiği belirtildi. Memecik zeytinlerinden üretilen yağların tüketilmek üzere yurt içi ve yurt dışına gönderileceği ifade edildi.