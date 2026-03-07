Nakil belgesiz 290 kasa balığa el konuldu
07.03.2026 10:27
Araçta bulunan balık kasaları
Aydın'da yapılan su ürünleri denetimlerinde, nakil belgesi bulunmayan bir araçta bulunan 290 kasa balığa el konuldu. Araç sahibine idari para cezası uygulandı.
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaptıkları denetimde nakil belgesi bulunmayan bir araç tespit etti.
Yapılan kontrollerde araçta bulunan 290 kasa kasa balığa el konuldu.
İlgili mevzuat kapsamında ise araç sahibine idari para cezası uygulandı.
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla denetimlrin aralıksız devam edeceğini belirtti.
