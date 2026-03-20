Nazilli'de motosiklet kazası: 1 yaralı

Kaza, Nazilli ilçesine bağlı Yıldıztepe mahallesi Muammer Hastepe caddesi üzerine yaşandı.

Alınan bilgiye göre motosiklet henüz bilinmeyen bir sebeple önünde seyrederken dönüş yapmak isteyen bir otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hakimiyetini kaybeden motosiklet, park halindeki başka bir otomobile çarparak yol kenarına savruldu.

YARALI VAR

Motosiklette yolcu konumundaki kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralının ayağında kırık meydana geldiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.