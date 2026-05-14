Oda başkanının yağ aldırma ameliyatı sonrası ölümüne soruşturma
14.05.2026 11:42
Birol Şenkal.
Aydın'da Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal'ın yağ aldırma ameliyatının ardından hayatını kaybetmesine ilişkin idari soruşturma başlatıldı.
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Birol Şenkal'ın (59) yağ aldırma ameliyatı sonrası ölümüne ilişkin özel hastane ve operasyonu gerçekleştiren doktor hakkında soruşturma başlattı.
Müdürlük ayrıca konuyla ilgili Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
NE OLMUŞTU?
Efeler ilçesindeki özel bir hastanede yağ aldırma ameliyatı geçiren Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal, operasyonun ardından durumunun ağırlaşması üzerine Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.
Nazilli'de 12 yıldır Kahveciler Odası Başkanlığı görevini yürüten Şenkal, geçtiğimiz ocak ayında tek listeyle gidilen seçimde 4'üncü dönem için yeniden güven tazelemişti.
Birol Şenkal’ın cenazesi dün Eğriboyun Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.
YASAL UYARI
AYDIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AYDIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.