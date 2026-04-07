Ot toplamak istedi, 5 metreden aşağı düştü
07.04.2026 15:30
80 yaşındaki kadın 5 metre yükseklikten aşağı düştü.
Aydın'ın Efeler ilçesinde evinin bahçe bölümündeki otları toplamak isteyen 80 yaşındaki yaşlı kadın, dengesini kaybetmesi sonucu 5 metre yükseklikten parkın toprak zeminine düştü.
Olay, Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi Çankaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sabiha T. (80), Şehit Veysel Can Parkı'nın üst bölümünde bulunan evinin bahçesindeki otları toplamak istedi.
Bir anda dengesini kaybeden yaşlı kadın, yaklaşık 5 metre yükseklikten parkın toprak zeminine düştü. Yerde yatan yaşlı kadını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
