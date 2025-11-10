Polislere küfür eden alkollü sürücü tutuklandı

Efeler ilçesi Girne Bulvarı’nda bir otomobil sürücüsünün tehlikeli araç kullandığı ihbarı üzerine polis ekipleri, harekete geçti.

Polisin “dur” ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, Girne Bulvarı'nda durduruldu.

Polis ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Hakan Ünal’ın 2.09 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü Ünal, bu sırada küfredip hakaretlerde bulundu. Alkollü sürücü Ünal, gözaltına alınıp polis merkezine götürülürken kayınbiraderine ait olan engelli otomobili ise otoparka çekildi.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Aydın Valiliği olaya ilişkin yaptığı açıklamada alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsüne 9 bin 268 TL idari para cezası kesildiği belirtilip sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulduğu bildirildi.

TUTUKLANDI

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “Kamu görevlisine hakaret” suçlarından hakkında adli işlem başlatılan Hakan Ünal, polisteki işlemlerinin ardından bugün mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Ünal, çıkarıldığı mahkemece 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklandı.