Riskli mahallelerde şap aşısı çalışmaları hızlandırıldı
15.11.2025 14:18
İHA
Aydın'ın Söke ilçesindeki 7 mahallede görülen şap vakalarının ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü, riskli mahallelerde büyükbaş hayvanlara yönelik aşılama çalışmalarını hızlandırdı.
Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgede görülen şap vakalarının ardından aşılama çalışmalarını hızlandırdı. Daha önce planlı şekilde sürdürülen şap aşılamaları, hastalığın tespit edildiği mahallelerde yoğunlaştırılarak devam ediyor.
Bu kapsamda ilçe müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 17 Kasım Pazartesi günü Güllübahçe, Atburgazı ve Yuvaca mahallelerinde, 18 Kasım Salı günü Tuzburgazı ve Doğanbey mahallelerinde, 19 Kasım Çarşamba günü ise Akçakonak ve Gölbent mahallelerinde büyükbaş hayvanlara şap aşısı uygulanacak.
Yetkililer, belirtilen mahallelerde hayvancılık yapan yetiştiricilerin program doğrultusunda aşılamaya katılım sağlamalarını istedi. Ayrıca aşılama çalışmalarının bölgedeki hastalık riskini azaltmayı hedeflediği ifade edildi.
