Semt pazarında dehşet anları. Alkollü sürücü pazar alanına daldı
01.07.2026 10:25
Yaşanılan kaza, vatandaşlar tarafından kayda alındı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde alkollü kadın sürücü, semt pazarına dalıp karpuz tezgahını yıktı.
Zafer Mahallesi'nde otomobiliyle seyreden kadın sürücü, 106 Sokak'ta tarihi semt pazarı ile karşılaştı.
Aracıyla geri manevra yapmayan ve alkollü olduğu öne sürülen kadın, aracıyla pazar alanına daldı. Dönüş yaptığı alandaki karpuz tezgahını bozan ve karpuzları ezen sürücü, vatandaşların tepkisine aldırış etmeden yoluna devam etti.
ESNAF TEPKİ GÖSTERDİ
Çevredeki pazarcı esnafı ile vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
Ürünleri telef olan pazarcı esnafı ise maddi zarar oluştuğunu belirtti. Çevrede kısa süreli paniğe neden olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
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