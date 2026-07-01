Semt pazarında dehşet anları. Alkollü sürücü pazar alanına daldı

Zafer Mahallesi'nde otomobiliyle seyreden kadın sürücü, 106 Sokak'ta tarihi semt pazarı ile karşılaştı.

Aracıyla geri manevra yapmayan ve alkollü olduğu öne sürülen kadın, aracıyla pazar alanına daldı. Dönüş yaptığı alandaki karpuz tezgahını bozan ve karpuzları ezen sürücü, vatandaşların tepkisine aldırış etmeden yoluna devam etti.

ESNAF TEPKİ GÖSTERDİ

Çevredeki pazarcı esnafı ile vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Ürünleri telef olan pazarcı esnafı ise maddi zarar oluştuğunu belirtti. Çevrede kısa süreli paniğe neden olay ile ilgili inceleme başlatıldı.