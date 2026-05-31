Silahla oynarken ateş aldı. 7 yaşındaki çocuğun acı ölümü

Akbük Mahallesi’nde dün acı bir olay yaşandı.

7 yaşındaki S.P. iddiaya göre, amcasına ait silahla oyun oynamaya başladı.

Silahın bir anda ateş almasıyla küçük çocuk kanlar içerisinde kaldı.

Silah sesinin duyulmasının ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan S.P. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak amca V.P. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.