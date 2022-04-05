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Söke'de trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı (Aydın Haberleri)

Aydın'ın Söke ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Haberler - Aydın Haberleri Anadolu Ajansı 05.04.2022 - 11:33

Söke'de trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Edinilen bilgiye göre, Aydın'dan Didim istikametine giden Mehmet Can Aydemir'in kullandığı 45 HT 835 plakalı otomobil, Bağarası Caddesi'nden kavşağa çıkan Mehmet Ar idaresindeki 09 AAC 561 motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Mehmet Ar, ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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