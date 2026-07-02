Tadını merak edip yedi, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor
02.07.2026 14:58
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde zakkum bitkisinin çiçeğini yedikten sonra fenalaşan adam hastanede yoğun bakıma alındı.
Zakkum bitkisinin çiçeği zehirledi.
Alamut Mahallesi'nde yaşayan Namık Özden (40), fenalaştıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özden, doktorlara, tadını merak ettiği için kırsal alanda bulduğu zakkum bitkisinin çiçeğini yediğini anlattı.
Durumunun ağırlaşması üzerine Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Özden, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
ZAKKUM ÇİÇEĞİ ZEHİRLİ Mİ?
Zakkum çiçeğinin zehirli bir bitkidir.
İçerdiği güçlü bileşikler nedeniyle insanlar ve evcil hayvanlar için ciddi sağlık riskleri oluşturuyor. Uzmanlar tarafından kesinlikle yenilmemesi gerektiği belirtiliyor.
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