Tadını merak edip yedi, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

İçerdiği güçlü bileşikler nedeniyle insanlar ve evcil hayvanlar için ciddi sağlık riskleri oluşturuyor. Uzmanlar tarafından kesinlikle yenilmemesi gerektiği belirtiliyor.

Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özden, doktorlara, tadını merak ettiği için kırsal alanda bulduğu zakkum bitkisinin çiçeğini yediğini anlattı.

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