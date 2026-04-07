Tağşiş zeytinyağı operasyonu. 6 bin litre ele geçirildi
07.04.2026 23:03
Aydın'da doluma hazır 6 bin litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi.
Aydın'ın Köşk ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak çalışmalar yürüttü.
Köşk ilçesinde bir işyerine yapılan operasyonda doluma hazır 6 bin litre tağşiş zeytinyağı ile 15 bin 188 adet teneke ele geçirildi.
Polis ekipleri tarafından ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı. Ayrıca işyeri sahibi A.T. isimli şahsa 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa muhalefetten 2 milyon 194 bin TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.
YASAL UYARI
AYDIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AYDIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.