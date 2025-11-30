Tünelde korkutan araç yangını

Yangın, Aydın-Denizli karayolu üzerinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Kavşağı'ndaki alt geçitte öğle saatlerinde meydana geldi.

A.T.'nin kullandığı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın ön kısmından çıkan dumanları fark eden sürücü, otomobili durdurarak araçtan inip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti.

TRAFİĞE KAPANDI

Polis ekipleri de alt geçidin bir bölümünü trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Yangında araçta maddi hasar meydana gelirken, aracın çekici marifeti ile bölgeden kaldırılması ile yol yeniden trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.