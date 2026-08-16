Aydın'da acı ölüm. 27 yaşında kansere yenik düştü

Genç yaşta yakalandığı hastalığa yenik düştü.

Edinilen bilgiye göre, Germencik Belediyesi personeli Hatice Kayakuş ve esnaf Ahmet Kayakuş'un kızları Gülben Kayakuş'un bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Sağlık durumunun ağırlaşması yoğun bakıma alınan Kayakuş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kayakuş'un ölümü, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de Kayakuş'un vefatının ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Zencirci mesajında, Kayakuş ailesinin acısını paylaştığını belirterek, hayatını kaybeden Gülben Kayakuş'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.