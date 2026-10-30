Aydın'da otomobil dereye düştü. 3 yaralı
30.10.2026 10:50
Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Aydın'da otomobil köprüden geçerken dereye düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.
Efeler ilçesinde Ferhat Y. idaresindeki 09 AFE 251 plakalı otomobil, Ambarcık ve Dağeymiri mahallelerini birbirine bağlayan köprüden geçerken dereye düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile eşi Evrim Y. ve Müzeyyen K. yaralandı.
İtfaiye ekipleri tarafından araçta bulunan yaralılar çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Aydın Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.