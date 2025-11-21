Aydın'da soba yangını evi yaktı
21.11.2025 09:43
İHA
Aydın'da bir evde soba kaynaklı yangın çıktı. Yangında bir kişi yaralandı.
Aydın'da bir evde çıkan yangında, bir kişi yaralandı.
Olay, Sultanhisar ilçesindeki bir evde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre iki katlı binanın birinci katında, sobadan kaynaklı yangın çıktı.
Alevleri fark den ev sahibi C.A., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Ekipler, gelene kadar kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışan C.A. yüzünden yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, yaralanan ev sahibi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.