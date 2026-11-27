Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus timleri, dün akşam Efeler ilçesinde denetim gerçekleştirdi.

2 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 7 bin 216 sentetik hap, 175 gram skunk, 1 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 81 bin 900 TL ele geçirildi. C.E. ve D.A., gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. C.E. ve D.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.