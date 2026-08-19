Aydın'daki orman yangınından acı haber

Aydın 'daki orman yangınında yaralanan Mutlu Özcan, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Yangın, Çine ilçesine bağlı Kavşit Mahallesi'nde 30 Temmuz Cuma günü saat 15.00 sıralarında başladı.

Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YANGIN ÜÇ GÜN SONRA KONTROL ALTINA ALINABİLDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederken geniş bir alana yayılan yangın üç günde kontrol altına alınabildi.

ALEVLERİN ARASINDA KALIP YARALANDI

Yangında hayvanlarını kurtarmak için alevlerin arasında kalan Mutlu Özcan (35) hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Özcan, doktorların tüm çabalarına rağmen 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek yaşama gözlerini yumdu.

Özcan'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.