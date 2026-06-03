Aydın'ın simgesi çiçek açtı. Tülüşah'ı koparmanın cezası büyük

Tülüşahların endemik bir bitki olduğundan ve Kuşadası ’nın sembolü olduğundan bahseden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, “4 Haziran 2026 Perşembe günü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü’nün organizasyonunda, Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde saat 14.30’da Tülüşah Sergisi’nin açılışı gerçekleştirilecektir.” bilgisiyle birlikte şunları söyledi:

"Kuşadası Kaymakamlığı, Kuşadası Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü, DKMP Söke Şefliği, Yayla İlkokulu, İstek Kuşadası Okulları, Merdiven Toplumsal Girişim Gelişim Derneği, Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KUŞAKK) ve EKODOSD Derneği sergiye katkı sunmaktadır. Kuşadası’nın eşsiz doğal miraslarından biri olan Tülüşah'ı daha yakından tanımak için tüm halkımızı serginin açılışına bekliyoruz."