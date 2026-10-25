Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı

Kaza , saat 12.00 sıralarında Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Antalya istikametinden Mersin yönüne seyir halinde olan 07 E 4239 plakalı otomobil , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan R.S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık , itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

D-400'DE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Polis ekipleri, kaza nedeniyle D-400 kara yolunda ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Bu nedenle kara yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, kaza yapan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.