Aylardır aranıyordu, cansız bedeni Keban Baraj Gölü'nde bulundu

Aylar sonra Keban Baraj Gölü'nde cesedi bulundu.

İbrahim Kaya, 7 Şubat'ta Esentepe Mahallesi’ndeki evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Yakınlarının ihbarı sonrası AFAD , UMKE, jandarma ve polis ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı. Haftalar süren çalışmalara rağmen Kaya'ya ait herhangi bir ize ulaşılamadı.

Aylar sonra merkeze bağlı Aydıncık köyü mevkisindeki Keban Baraj Gölü'nde bir kişinin suda hareketsiz görüldüğü ihbarı sonrası bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkarılan cansız bedenin, kayıp olarak aranan İbrahim Kaya’ya ait olduğu belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kaya’nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.