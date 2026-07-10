Aynı gün iki kişiyi 3 milyon lira dolandırdılar. 5 kişi gözaltında

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine aynı gün, biri Azerbaycan uyruklu iki kişiyi "Adınız FETÖ operasyonuna karıştı. Evdeki altınları kontrol edeceğiz" yalanıyla dolandırıp toplam 3 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan 5 şüpheli, İstanbul ve Şanlıurfa’da yakalandı.

Dolandırıcılık için Şanlıurfa’dan gelerek İstanbul’da ev tuttukları belirlenen şüphelilerle birlikte çalınan altınların bir kısmı da ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü tutuklandı.

Eyüpsultan'da 1 Temmuz'da bir pastanede müdürlük yapan Azerbaycan uyruklu Türk vatandaşı H.H. (45), kendisini arayıp polis olarak tanıtan kişilere inanarak 1,5 milyon lira değerindeki altınlarını elleriyle teslim ettiğini belirterek şikayetçi oldu.

Aynı gün Fatih’te polise başvuran emekli D.K. (65) de yine aynı senaryoyla kandırıldığını ve bankadaki kiralık kasasında bulunan 1,5 kilogram altınını polis sandığı şahıslara verdiğini anlattı.