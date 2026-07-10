Aynı gün iki kişiyi 3 milyon lira dolandırdılar. 5 kişi gözaltında
10.07.2026 13:40
3 milyon lira değerinde altın çaldılar.
İstanbul'da aynı gün iki kişiyi "Adınız FETÖ operasyonuna karıştı. Evdeki altınları kontrol edeceğiz" yalanıyla dolandırıp toplam 3 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan 5 şüpheli, İstanbul ve Şanlıurfa’da yakalandı.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine aynı gün, biri Azerbaycan uyruklu iki kişiyi "Adınız FETÖ operasyonuna karıştı. Evdeki altınları kontrol edeceğiz" yalanıyla dolandırıp toplam 3 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan 5 şüpheli, İstanbul ve Şanlıurfa’da yakalandı.
Dolandırıcılık için Şanlıurfa’dan gelerek İstanbul’da ev tuttukları belirlenen şüphelilerle birlikte çalınan altınların bir kısmı da ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü tutuklandı.
Eyüpsultan'da 1 Temmuz'da bir pastanede müdürlük yapan Azerbaycan uyruklu Türk vatandaşı H.H. (45), kendisini arayıp polis olarak tanıtan kişilere inanarak 1,5 milyon lira değerindeki altınlarını elleriyle teslim ettiğini belirterek şikayetçi oldu.
Aynı gün Fatih’te polise başvuran emekli D.K. (65) de yine aynı senaryoyla kandırıldığını ve bankadaki kiralık kasasında bulunan 1,5 kilogram altınını polis sandığı şahıslara verdiğini anlattı.
Toplamda 5 kişi gözaltına alındı.
POLİS KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ TAKİP ETTİ
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, buluşma anlarına ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şühelinin altınları aldıktan sonra kendisini bekleyen bir otomobile binerek uzaklaştığını tespit etti.
Aracın plakasını takibe alan ekipler, Küçükçekmece’de düzenledikleri baskınla otomobildeki 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada 142 adet sahte 100 avroluk banknot ile çalınan altınların bir kısmı bulundu.
Soruşturmayı derinleştiren polis, Şanlıurfa’da düzenlediği ikinci operasyonla 2 kişiyi daha yakalayarak gözaltı sayısını 5’e çıkardı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.O., H.T., M.M ve daha önceden 11 ayrı suç kaydı bulunan O.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.