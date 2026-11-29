Nevşehir 'de merkez ilçeye bağlı 350 Evler Mahallesi’nde akşam saatlerinde, iddiaya göre 6 farklı evin kömürlük ve odunluğu, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adreslere itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangınlar söndürüldü.

Yangınlarda alevlerin sardığı depolar kullanılamaz hale geldi. Kundaklama şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.