Ayvacık açıklarında 67 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Ayvacık açıklarında iki farklı noktada lastik botlar içinde kaçak göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-84’ ile Sahil Güvenlik Botu "TCSG-8" hareket halinde durdurdukları lastik botlar içinde 67 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi.
Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
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