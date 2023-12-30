Azalan kan stoklarına karşı bağış çağrısı yapıldı

Kan stoklarında azalma yaşayan Kızılay farklı etkinliklerle vatandaşlara ulaşmayı hedefleyerek kan bağışı kampanyalarını sürdürüyor.
Denizli’de kent merkezinde 5 noktada sabit kan alma faaliyetleri yürüten Kızılay, gezici araçlarıyla da her gün kentin farklı noktalarında kan alma işlemlerini gerçekleştiriyor.
Kızılay Güney Ege Kan Alma Merkezinde il protokolünün katılımıyla farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir etkinlik düzenlendi. İl protokolü gün içerisinde Kan Alma Merkezine gelerek kan bağışında bulundu.
İl protokolünün yanı sıra bölge halkı da Kızılay’a kan bağışında bulunarak etkinliğe katıldığın görüldü. Kan bağışçılarına ise Kızılay logolu kupalar hediye edildi.
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