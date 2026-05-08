Baba ile oğlunu öldürmüştü. Ev hapsi şartıyla tahliye edildi

Kocaeli'de yaşayan Mehmet Canımoğlu (60) ve oğlu Aykut Canımoğlu (30), 3 Temmuz 2025 tarihinde sokak ortasında İzzet Kalyon'un (76) silahlı saldırısına uğradı.

Baba-oğul kanlar içinde yerde kaldı. Yaşlı adam olay yerinden kaçsa da kısa sürede yakalanarak cezaevine gönderildi.

"Kasten öldürme" suçundan hakkında iki kez müebbet hapis cezası istenen Kalyon, ilk duruşmadaki savunmasında Aykut Canımoğlu'yla geçmişte aynı iş yerinde çalıştıklarını, oğlunun üzerine kayıtlı otomobili 1 milyon 600 bin lira karşılığında kendisine sattığını ancak devir işlemlerinin ardından parasını alamadığını öne sürmüştü.

Olay günü hastaneye gitmek için yola çıktığında ikiliyle tesadüfen karşılaştığını iddia eden Kalyon, alacağını sorması üzerine tartışma çıktığını ve öldürülme korkusuyla ateş ettiğini savunmuştu.

Savunmanın ardından mahkeme heyeti, kanser hastası olduğunu belirten sanığın sağlık durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına ve maktullere ait olduğu iddia edilen silahların varlığının araştırılmasına karar vermişti.

ADLİ TIP RAPORU TAHLİYE GETİRDİ

Adli Tıp Kurumu raporunda, İzzet Kalyon'un mevcut kanser hastalığı nedeniyle cezaevi şartlarında kalmasının uygun olmadığı yönünde görüş bildirildi.

Raporu inceleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanık İzzet Kalyon'un cezaevi şartlarının sağlık durumuna uygun olmamasını göz önünde bulundurarak ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi.