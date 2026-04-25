"Babası kurtarsın" diyerek köpeği pencereden sarkıttı, suçu alkole attı

İstanbul'da Başakşehir 1. Kısım Mahallesi'ndeki sitede yaşayan S.D., evinde beslediği köpeği metrelerce yükseklikteki pencereden sarkıttı.

Bu sırada cama vuran kadın, hayvanı aşağı atmakla tehdit ettiği anları cep telefonuyla kaydederek arkadaşına gönderdi. Söz konusu videoda S.D. şunları söylüyor:

"Babası alsın kurtarsın bu köpeği, Şenol babası hadi gel, çocuğuna değer vermeyen, seviyor muydun Kuki'yi? Hadi gel kurtarsana."

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

“ALKOLLÜYDÜM, ÖZÜR DİLERİM"

S.D. tepkiler üzerine açıklama yaparak “yaptığı şeyin kesinlikle kabul edilemez olduğunu” söyledi ve suçu alkole attı:

"O an alkollüydüm ama bu hiçbir şekilde bir mazeret değildir. Bir canlının güvenliğini tehlikeye atmak büyük bir hatadır ve bunun sorumluluğunu tamamen kabul ediyorum. Hayvanlara zarar vermek gibi bir niyetim hiçbir zaman olmadı, ancak yaptığım davranışın yanlış olduğu çok açık.

Bu olaydan sonra kendimle yüzleştim ve alkol kullanımı hayatımı olumsuz etkilediğini fark ettim. Bu yüzden profesyonel destek alarak tedavi sürecine başlamaya karar verdim. Ayrıca iyileşme sürecim boyunca hiçbir hayvanın sorumluluğunu üstlenmeyeceğim.

Bir daha böyle bin hatanın yaşanmaması için gereken tüm adımları atacağım. Beni eleştiren herkesi anlıyorum, çünkü yapılan şey savunulacak bir şey değil. Sadece bu süreci düzeltmek için çaba gösterdiğimi bilmenizi isterim. Tekrar özür diliyorum."

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sanal medyada yayınlanmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alınan S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Köpeğin ise asıl sahibine teslim edildiği öğrenildi.