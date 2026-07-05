Babası sakinleştirmeye çalışıyordu. Arbedede hayatını kaybetti

Olay saat 06.00 sıralarında İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi'ndeki sitede meydana geldi.

İddiaya göre, Bora Dere henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. Bu sırada babası H.D. oğlunu sakinleştirmeye çalıştı.

İkili arasında çıkan arbede sırasında Bora Dere hareketsiz kalarak yere yığıldı. Bunun üzerine baba H.D., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dere'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan baba H.D., emniyete götürülürken, Bora Dere'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Baba H.D.'nin polisteki ilk ifadesinde, "Oğlum kriz geçirdi. Onu sıkıca tuttum. Sakinleştirmeye çalıştım. Bir süre sonra hareketsiz kaldığını fark ettim." dediği öğrenildi.