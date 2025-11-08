Bafra Ovası'nda beyaz lahana hasadı başladı

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda 25 bin dekar alanda beyaz lahana tarımı yapıldığını söyledi.

Dekar başına ortalama 5 ton ürün alındığını belirten Tosuner, bunun da yaklaşık 125 bin ton rekolte elde edileceğini gösterdiğini dile getirdi.

Beyaz lahananın mayıs ayı sonlarında ekildiğine işaret eden Tosuner, "Hasada başladık. Şu anda hava sıcak gittiğinden verim az ama hava soğudukça tonaj yükselir." dedi.

Tosuner, Bafra halinde beyaz lahananın kilogram fiyatının 8 lira olduğuna dikkati çekerek, "Bu fiyatın üstünde de olabiliyor. Kesilen beyaz lahana mükemmel kalitede. Lahananın çorbası, yemeği, turşusu, her şeyi olur. Maliyeti az olan bir gıda ürünüdür." ifadesini kullandı.

Bafra Ovası'nda üretilen beyaz lahananın Ankara, İstanbul gibi büyükşehirler ile sahil bölgesindeki kentlere gönderildiğini anlatan Tosuner, "Önümüzdeki yılın şubat ve mart aylarına kadar hasat ovada devam ediyor. Çiftçinin girdi maliyetlerine destek istiyoruz. Bafra Ovası ve tüm Türkiye'de çiftçilerimizin tarımının kazançlı ve bereketli olmasını diliyorum." diye konuştu.

Ağıllar Mahallesi'nde 30 dönüm arazisinde beyaz lahana üreten Arif Atilla ise tarladan aldığı lahanayı kilogramı 8 liradan tüccara sattığını kaydetti.