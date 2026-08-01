Bağ evi yangınında ev küle döndü, otomobil zarar gördü
01.08.2026 11:18
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Burdur'da bağ evinde çıkan yangında ev tamamen yanarken, bahçede park halinde bulunan otomobil de kısmen zarar gördü.
Yangın, Hızır İlyas Mahallesi Halil Ağa Çıkmazı Sokakta bulunan Muzaffer Ç.'ye ait bağ evinde meydana geldi.
Bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm yapıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında bağ evi tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, bahçede bulunan otomobil ise alevlerin etkisiyle kısmen yanarak hasar gördü.