Bağdat Caddesi'nde bir şantiyenin koruma panosu yayaların üzerine devrildi
28.09.2026 15:42
Şantiyenin panosu yayalarının olduğu kaldırıma devrildi.
Kadıköy’de bir şantiyenin dış cephesindeki koruma panosunun devrilmesi sonucu altında kalan 2 kişi yaralandı.
Kadıköy'de bir şantiyenin dış koruma kaplaması 2 vatandaşın üzerine devrildi. Panonun altında kalan 2 kişi hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 14:00 sıralarında Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki bir şantiyenin dış cephesindeki koruma panosu henüz bilinmeyen bir nedenle yola devrildi.
Bu esnada cadde üzerinde bulunan 2 vatandaş, devrilen panonun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle devrilen pano kaldırılırken, panonun altında kalan 2 kişi hafif yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.