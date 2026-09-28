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Bağdat Caddesi'nde bir şantiyenin koruma panosu yayaların üzerine devrildi

28.09.2026 15:42

Bağdat Caddesi'nde bir şantiyenin koruma panosu yayaların üzerine devrildi
IHA

Şantiyenin panosu yayalarının olduğu kaldırıma devrildi.

İHA
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Kadıköy’de bir şantiyenin dış cephesindeki koruma panosunun devrilmesi sonucu altında kalan 2 kişi yaralandı.

Kadıköy'de bir şantiyenin dış koruma kaplaması 2 vatandaşın üzerine devrildi. Panonun altında kalan 2 kişi hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

 

Olay, saat 14:00 sıralarında Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki bir şantiyenin dış cephesindeki koruma panosu henüz bilinmeyen bir nedenle yola devrildi.

 

Bu esnada cadde üzerinde bulunan 2 vatandaş, devrilen panonun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Ekiplerin müdahalesiyle devrilen pano kaldırılırken, panonun altında kalan 2 kişi hafif yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 

Polis ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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